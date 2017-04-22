В Афганистане число погибших солдат от нападения талибов возросло до 140 человек

Суббота, 22 апреля 2017, 10:41

В Афганистане число погибших солдат от нападения боевиков "Талибана" на военный штаб возросло до 140 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на афганских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, поскольку правительство еще не опубликовало официальные данные о потерях.

По данным одного из чиновников, от нападения смертников, которые были переодеты в военную форму, на афганскую военную базу в северном городе Мазари-Шариф в пятницу, 21 апреля, погибли 140 солдат.

Еще один чиновник заявил, что число погибших, вероятно, будет еще больше.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере трое солдат афганской армии были убиты и еще несколько ранены во время нападения боевиков "Талибана" на военный штаб на севере Афганистана 21 апреля.

Ответственность за нападение взяли боевики "Талибана".

Пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид заявил, что нападение было сделано в отместку за недавнее убийство нескольких высокопоставленных лидеров "Талибана" на севере Афганистана.