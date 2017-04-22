В Украину приедет представитель Госдепа США по политико-военным вопросам

Эти рамочные правила одинаково действуют и при визовой системе, и для безвизового въезда и могут пригодиться тем, кто планирует поездку в страны Шенгенского соглашения. Поскольку кодекс является юридическим документом, добавлены комментарии ЕББ, выделенные красным.

Сергей Сидоренко, Европейская правда

В таких документах важны даже намеки, скрытые между строк. Уже сейчас можно сделать первые выводы из решения суда: что оно означает и как изменит дальнейшие действия Украины. А также какие заявления из тех, что уже сейчас звучат в информационном пространстве, – откровенные фейки...