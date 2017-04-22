В Украину приедет представитель Госдепа США по политико-военным вопросам

Заместитель помощника госсекретаря США по политико-военным вопросам Тина Кайданов посетит Германию, Эстонию и Украину 23-29 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
Ожидается, что во время визита Кайданов проведет обсуждения самых разных вопросов международной безопасности.
По данным пресс-службы, в Эстонии и Украине посол Кайданов встретится с официальными лицами гражданских и оборонных ведомств, чтобы обсудить широкий круг военно-политических вопросов, в том числе региональные стратегические приоритеты, военное сотрудничество и другие вопросы.