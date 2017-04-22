Журнал Time исключил Меркель из списка топ-100 самых влиятельных лиц

Суббота, 22 апреля 2017, 14:59

Канцлер Германии Ангела Меркель, которую американский журнал Time в течение последних трех лет относил к влиятельным лицам в политике, этого года вообще не вошла в список топ-100.

Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

Die Welt вспоминает, что в ноябре прошлого года после победы Дональда Трампа на выборах, Time высказывал надежду, что именно Меркель станет "лидером свободного мира".

"Но, видимо, канцлер Германии теперь потеряла свои чары над американским журналом: Меркель не появилась в списке 100 самых влиятельных людей в мире. Вместо этого, мы находим несколько людей с весьма сомнительным поведением в последнее время", - сообщает издание с намеком на президента Филиппин, лидера КНДР и президента Турции.

Сообщается, что даже издание Bild-Zeitung сделало запрос в редакцию журнала по поводу исключения Меркель из списка топ-100 самых влиятельных лиц, однако на данный момент не было никаких комментариев.

Отметим, что в список Time попали такие личности: президент США Дональд Трамп, глава Пентагона Джеймс Мэттис, основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, Папа Франциск, президент Турции Тайип Эрдоган, лидер КНДР Ким Чен Ын, премьер Британии Тереза Мэй, президент РФ Владимир Путин, президент Китая Си Цзиньпин и другие.