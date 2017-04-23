Папа Римский сравнил лагеря для беженцев с концлагерями

Воскресенье, 23 апреля 2017, 11:36

Папа Франциск сравнил лагеря для беженцев с концентрационными лагерями.

Об этом он сказал на встрече с мигрантами в Риме, рассказывая им о своем прошлогоднем визите на остров Лесбос, сообщает Telegraph.

В частности, он рассказал о своем знакомстве с одним из беженцев с Ближнего Востока.

"Я не знаю, как ему удалось покинуть тот концлагерь, поскольку лагеря для беженцев похожи с концентрационными лагерями, потому что в них оставляют очень много людей" - сказал Папа Римский.

Он также поблагодарил страны, которые преодолевают лишние препятствия и помогают беженцев, отметив, что для многих международные соглашения важнее права человека.

Издание отмечает, что Папа скорее всего имел в виду сделки, которые мешают мигрантам пересекать границы европейских стран.