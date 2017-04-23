Найти
АКТУАЛЬНО

Северная Корея угрожает потопить американский авианосец

До оккупированной Ялты доехали только двое из пяти участников из Австрии – посол

Во Франции начался первый тур президентских выборов

Журнал Time исключил Меркель из списка топ-100 самых влиятельных лиц

Партийный съезд правых популистов в Кельне сопровождается массовыми протестами

В Афганистане число погибших солдат от нападения талибов возросло до 140 человек




Германия призвала сепаратистов прекратить нападения на наблюдателей ОБСЕ

Воскресенье, 23 апреля 2017, 15:52
Версия для печати Комментарии

Нападения и неоправданные обвинения в адрес наблюдателей ОБСЕ, особенно со стороны сепаратистов, должны прекратиться.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Германии Зигмара Габриэля.

По его словам, ОБСЕ ежедневно неутомимо выполняет свою работу. Как отметил Габриэль, заслуга наблюдателей заключается в том, что за последние несколько лет на востоке Украины не произошло значительной эскалации конфликта.

"Неописуемые нападения и неоправданные обвинения, особенно со стороны сепаратистов, должны прекратиться", - заявил министр.

Он подчеркнул, что в интересах всех сторон на линии столкновения было бы продолжение своей работы наблюдателями ОБСЕ.

Как известно, в результате подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории ОРЛО один из членов миссии погиб, двоих доставили в больницу для дальнейшего обследования.

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал обеспечить безопасность СММ и свободу действий в соответствии с мандатом.

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:52
Германия призвала сепаратистов прекратить нападения на наблюдателей ОБСЕ
15:26
Истребители НАТО совершат тренировочные полеты в небе над Эстонией
14:51
Экс-министр финансов Германии начинает карьеру комика
13:59
На выборах президента Франции проголосовали более четверти избирателей
13:46
Великобритания покинет список пяти крупнейших экономик мира - МВФ
13:42
Во Франции из-за подозрительного автомобиля эвакуировали избирательный участок
13:27
Северная Корея угрожает потопить американский авианосец
13:07
Фото
Во Франции на участке, где голосует Ле Пен, задержали активисток Femen
12:52
Консульство Турции в Салониках забросали коктейлями Молотова
12:41
Германия сохранит контроль на границе с Австрией минимум до конца года
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Европа без барьеров

Требования ЕС для безвизовых поездок: комментированный перевод пограничного кодекса

Эти рамочные правила одинаково действуют и при визовой системе, и для безвизового въезда и могут пригодиться тем, кто планирует поездку в страны Шенгенского соглашения. Поскольку кодекс является юридическим документом, добавлены комментарии ЕББ, выделенные красным.

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Между строк решения Суда ООН: где выиграла и где проиграла Украина

В таких документах важны даже намеки, скрытые между строк. Уже сейчас можно сделать первые выводы из решения суда: что оно означает и как изменит дальнейшие действия Украины. А также какие заявления из тех, что уже сейчас звучат в информационном пространстве, – откровенные фейки...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  