Германия призвала сепаратистов прекратить нападения на наблюдателей ОБСЕ

Воскресенье, 23 апреля 2017, 15:52

Нападения и неоправданные обвинения в адрес наблюдателей ОБСЕ, особенно со стороны сепаратистов, должны прекратиться.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Германии Зигмара Габриэля.

По его словам, ОБСЕ ежедневно неутомимо выполняет свою работу. Как отметил Габриэль, заслуга наблюдателей заключается в том, что за последние несколько лет на востоке Украины не произошло значительной эскалации конфликта.

"Неописуемые нападения и неоправданные обвинения, особенно со стороны сепаратистов, должны прекратиться", - заявил министр.

Он подчеркнул, что в интересах всех сторон на линии столкновения было бы продолжение своей работы наблюдателями ОБСЕ.

Как известно, в результате подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории ОРЛО один из членов миссии погиб, двоих доставили в больницу для дальнейшего обследования.

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал обеспечить безопасность СММ и свободу действий в соответствии с мандатом.