Германия призвала сепаратистов прекратить нападения на наблюдателей ОБСЕ

Нападения и неоправданные обвинения в адрес наблюдателей ОБСЕ, особенно со стороны сепаратистов, должны прекратиться.
Об этом говорится в заявлении главы МИД Германии Зигмара Габриэля.
По его словам, ОБСЕ ежедневно неутомимо выполняет свою работу. Как отметил Габриэль, заслуга наблюдателей заключается в том, что за последние несколько лет на востоке Украины не произошло значительной эскалации конфликта.
"Неописуемые нападения и неоправданные обвинения, особенно со стороны сепаратистов, должны прекратиться", - заявил министр.
Он подчеркнул, что в интересах всех сторон на линии столкновения было бы продолжение своей работы наблюдателями ОБСЕ.
Как известно, в результате подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории ОРЛО один из членов миссии погиб, двоих доставили в больницу для дальнейшего обследования.
Министр иностранных дел Павел Климкин призвал обеспечить безопасность СММ и свободу действий в соответствии с мандатом.