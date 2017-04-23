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Большинство участков для голосования во Франции уже закрыты

Воскресенье, 23 апреля 2017, 20:16
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Большинство участки для голосования в первом туре президентских выборов во Франции уже завершили работу.

Об этом сообщает портал Linternaute.

Как отмечается, только в крупных городах голосование продлится до 20-00 (21-00 по Киеву). На остальной голосование завершилось на час раньше.

Вместе с тем только после окончательного завершения голосования будут обнародованы данные экзит-поллов. Впрочем, один из бельгийских телеканалов проигнорировал этот запрет. По его данным, во второй тур выходят Эммануэль Макрон (24% поддержки) и Марин Ле Пен (22%).

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