Большинство участков для голосования во Франции уже закрыты

Воскресенье, 23 апреля 2017, 20:16

Большинство участки для голосования в первом туре президентских выборов во Франции уже завершили работу.

Об этом сообщает портал Linternaute.

Как отмечается, только в крупных городах голосование продлится до 20-00 (21-00 по Киеву). На остальной голосование завершилось на час раньше.

Вместе с тем только после окончательного завершения голосования будут обнародованы данные экзит-поллов. Впрочем, один из бельгийских телеканалов проигнорировал этот запрет. По его данным, во второй тур выходят Эммануэль Макрон (24% поддержки) и Марин Ле Пен (22%).