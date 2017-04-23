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Голосование во Франции завершено. Лидируют Макрон и Ле Пен

Воскресенье, 23 апреля 2017, 21:09
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Экзит-поллы, проведенные всеми ключевыми французскими социологическими службами показывает, что во второй тур выходят Еменуель Макрон и Марин Ле Пен.

Об этом сообщает портал Linternaute.

Согласно опросу, проведенному TF1, лидер движения "Франция на марше" получил поддержку 23% избирателей, а лидер "Народного фронта" - 21%.

Опрос, проведенный Ipsos, дает Макрону 23,7%, Ле Пен - 21,7%. Еще один опрос, проведенный Paris Match, Sud Radio и CNews дает Макрону 23,8%, а Ле Пен 21,6%.

Кандидату от "Республиканцев" Франсуа Фийону опрос дают от 19% до 20,3%, лидеру движения "Непокоренная Франция" Жан-Дуи Меланшону - 19-19,6%, а кандидату от правящих социалистов Бенуа Амону - от 5% до 6,2%.

Напомним, публикация экзит-полов возможна только после окончания голосования. Впрочем, ранее данные экзит-поллов обнародовал один из бельгийских телеканалов - по его данным во второй тур выходят Эммануэль Макрон (24% поддержки) и Марин Ле Пен (22%).

Дальше будет

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