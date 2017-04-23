Амон призвал поддержать Макрона во втором туре

Воскресенье, 23 апреля 2017, 21:49

Кандидат от Социалистической партии Бенуа Амон призвал своих сторонников поддержать во втором туре президентских выборов лидера движения "Франция на марше" Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает портал Linternaute.

Согласно экзит-полам, Амон занял лишь пятое место, получив по разным подсчетам, поддержку от 5% до 6,2%. Во второй тур выходят лидер движения "Франция на марше" Эмануэль Макрон и лидер "Народного фронта" Марин Ле Пен.

Свой результат Амон назвал "моральным поражением для левых". "Левая идея не умерла. Я призываю выступить против "Народного фронта", против правых, проголосовав за Эммануэля Макрона, даже несмотря на то, что он не является кандидатом от левых",- отметил он.