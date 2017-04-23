Найти
АКТУАЛЬНО

Франсуа Фийон тоже призвал голосовать за Макрона во втором туре

Амон призвал поддержать Макрона во втором туре

Голосование во Франции завершено. Лидируют Макрон и Ле Пен

Макрон лидирует на президентских выборах во Франции – экзит-пол

Северная Корея угрожает потопить американский авианосец

До оккупированной Ялты доехали только двое из пяти участников из Австрии – посол




Амон призвал поддержать Макрона во втором туре

Воскресенье, 23 апреля 2017, 21:49
Версия для печати Комментарии

Кандидат от Социалистической партии Бенуа Амон призвал своих сторонников поддержать во втором туре президентских выборов лидера движения "Франция на марше" Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает портал Linternaute.

Согласно экзит-полам, Амон занял лишь пятое место, получив по разным подсчетам, поддержку от 5% до 6,2%. Во второй тур выходят лидер движения "Франция на марше" Эмануэль Макрон и лидер "Народного фронта" Марин Ле Пен.

Свой результат Амон назвал "моральным поражением для левых". "Левая идея не умерла. Я призываю выступить против "Народного фронта", против правых, проголосовав за Эммануэля Макрона, даже несмотря на то, что он не является кандидатом от левых",- отметил он.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:11
Франсуа Фийон тоже призвал голосовать за Макрона во втором туре
21:49
Амон призвал поддержать Макрона во втором туре
21:09
Голосование во Франции завершено. Лидируют Макрон и Ле Пен
20:16
Большинство участков для голосования во Франции уже закрыты
19:41
Макрон лидирует на президентских выборах во Франции – экзит-пол
17:55
Латвия закупит пулеметы на 5,5 млн евро
17:08
Фото
МВД Франции призвал прийти на выборы с помощью персонажа интернет-мемов
16:46
Генсек НАТО заявил о необходимости расследования подрыва патруля ОБСЕ
16:29
Немецкие правопопулисты определились с лидерами предвыборного списка
15:52
Германия призвала сепаратистов прекратить нападения на наблюдателей ОБСЕ
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Европа без барьеров

Требования ЕС для безвизовых поездок: комментированный перевод пограничного кодекса

Эти рамочные правила одинаково действуют и при визовой системе, и для безвизового въезда и могут пригодиться тем, кто планирует поездку в страны Шенгенского соглашения. Поскольку кодекс является юридическим документом, добавлены комментарии ЕББ, выделенные красным.

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Между строк решения Суда ООН: где выиграла и где проиграла Украина

В таких документах важны даже намеки, скрытые между строк. Уже сейчас можно сделать первые выводы из решения суда: что оно означает и как изменит дальнейшие действия Украины. А также какие заявления из тех, что уже сейчас звучат в информационном пространстве, – откровенные фейки...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  