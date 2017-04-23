Макрон побеждает Ле Пен во втором туре – опрос

Воскресенье, 23 апреля 2017, 23:41

Во втором туре президентских выборов во Франции лидер движения "Франция на марше" Эмануэль Макрон будет иметь почти двукратное преимущество перед лидером "Народного фронта" Марин Ле Пен.

Соответствующий опрос во время первого тура президентских выборов провел институт Ipsos.

Согласно опросу, Макрон получит 62% против 28% у Ле Пен. Статистическая погрешность оценивается на уровне 2%.

Напомним, по результатам первого тура Макрон получил поддержку 23-24% избирателей (по данным различных экзит-поллов), а Ле Пен – 21-22%.

Поддержать Макрона во втором туре уже призывали кандидаты от "Республиканцев" Франсуа фийон (занял третье место) и от социалистов Бенуа Амон (пятое место).