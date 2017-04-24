Макрон выиграл в крупных городах, Ле Пен – в районах с высоким уровнем безработицы

Понедельник, 24 апреля 2017, 12:02

инфографика

Лидер движения "Франция на марше" Эммануэль Макрон в первом туре президентских выборов победил в крупных городах и в экономически благополучных регионах.

Об этом свидетельствует инфографика The New York Times.

Макрон преобладает в экономически динамичных регионах и крупных городах, таких как Париж и Бордо, где его платформа резонировала с мнением образованных избирателей.

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен одержала победу в районах с высоким уровнем безработицы и низким уровнем заработной платы, где она выступала с обещаниями прекратить иммиграцию и пересмотреть отношения с Евросоюзом.

Ле Пен традиционно доминировала в северных регионах, где она всегда имела большую поддержку, и неожиданно набрала немало голосов в южной Ницце, которая всегда поддерживала правые партии.

Впервые с 1981 года на пост президента во втором туре не будет претендовать кандидат от Республиканской или Социалистической партий.

Напомним, лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон выиграл первый тур выборов президента Франции, набрав 23,75% голосов избирателей.

Второе место заняла лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая получила 21,53% голосов. Вместе с Макроном она выходит во второй тур, который состоится 7 мая.

Результаты социологических опросов прогнозируют Макрону уверенную победу во втором туре. Он может набрать более 60% голосов избирателей.