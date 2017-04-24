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Могерини: санкции против РФ привязаны к ситуации на Донбассе и аннексии Крыма

Понедельник, 24 апреля 2017, 13:58
Версия для печати Комментарии

Европейский союз ввел санкции против РФ лишь для того, чтобы завершить конфликт на востоке Украины и добиться полного выполнения Минских соглашений.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции в Москве.

"Было бы немного сюрреалистично рассматривать друг друга как стратегических партнеров и при этом применять взаимные санкции. Мы не можем делать вид, что в 2014 году не произошло ничего плохого. Наши санкции не являются самоцелью. Мы всегда говорили, что это лишь часть нашей политики, цель которой, завершить конфликт на востоке Украины с полным выполнением Минских соглашений", - сказала Могерини.

Она также напомнила, что часть санкций также привязаны к аннексии Крыма, "где, это довольно очевидно, наши взгляды глубоко расходятся".

"Мы считаем это нарушением международного права. Сегодня мы обсуждали, по моему мнению конструктивно, что можно сделать для имплементации Минских соглашений. Наше двустороннее сотрудничество не заморожено, и мой визит в Москву является демонстрацией этого. Действительно, наши отношения уже не такие, как были, или должны быть. Мы готовы к сотрудничеству во многих сферах, но при условии взаимного уважения", - сказала она.

Напомним, госсекретарь США заявил о сохранении санкций, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и полностью не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений.

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