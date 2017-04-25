Северная Корея провела масштабные артиллерийские учения - СМИ

Вторник, 25 апреля 2017, 08:51

Северная Корея провела крупнейшие артиллерийские учения в районе порта Вонсан.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что подобным образом КНДР отметила 85-ю годовщину со дня основания армии.

Источники предполагают, что на учениях также присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

Ранее в СМИ высказывались предположения, что в годовщину основания армии КНДР может пойти на очередные ракетные испытания.

КНДР ранее пригрозила США и Австралии превентивным ядерным ударом. Также Пхеньян пригрозил потопить американский авианосец "Карл Винсон" в составе авианосной группы США, которую было отправлено администрацией до Корейского полуострова.