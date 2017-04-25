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Серверы избирательного штаба Макрона атаковали связанные с Россией хакеры – СМИ

Вторник, 25 апреля 2017, 10:18
Версия для печати Комментарии

Серверы избирательного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона атаковали хакеры, связанные с Главным разведывательным управлением РФ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя японской компании Trend Micro, которая специализируется на производстве программного обеспечения для кибербезопасности.

Хакеры из группы Pawn Storm пытались взломать электронную почту и установить вредоносное программное обеспечение.

Атаки проводились с использованием компьютеров во Франции, Великобритании и других странах.

По словам собеседника агентства, характер вмешательства похож на почерк хакерских атак на серверы Демократической партии США во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах.

Аналогичные техники были использованы для атаки на серверы партии канцлера Германии Ангелы Меркель, которые пытались взломать еще в 2016 году.

Пресс-секретарь французского правительственного агентства по кибербезопасности ANSSI подтвердил атаки на серверы штаба Макрона, однако отказался сказать, будут ли связаны с ними российские хакерские группы.

"Мы можем точно установить, что это классическая операционная процедура группы Pawn Storm. Однако мы не приписываем нападение кому-либо, потому что этим можно очень легко манипулировать и злоумышленник может выдавать себя за кого-то другого", - сказал он.

Агентство Associated Press уточняет, что кибератаки произошли в декабре. Хакеры атаковали серверы около 160 раз.

"Это серьезно, но ничего компрометирующего", - подтвердил декабрьские атаки Манур Мажуби, руководитель подразделения предвыборного штаба Макрона, ответственный за цифровое направление.

Россия отрицает причастность к кибератакам и вмешательство в выборы президента Франции.

Напомним, в США проводят расследование относительно возможного вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года.

Ряд европейских стран, в частности Германия, Дания, Великобритания, усиливают борьбу с хакерами.

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