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Отец Ле Пен раскритиковал ее кампанию, советует брать пример с Трампа

Вторник, 25 апреля 2017, 12:53
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Жан-Мари Ле Пен, основатель "Национального фронта" и отец кандидата в президенты Франции, заявил, что его дочь Марин Ле Пен, которая вышла во второй тур выборов вместе с центристом Эммануэлем Макроном, должна была бы агрессивнее проводить свою кампанию перед первым туром выборов, по примеру Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Комментарии отца Ле Пен появились после того, как она решила временно отойти от руководства ультраправой партией "Национальный фронт".

"Я думаю, что ее кампания была слишком спокойной. Если бы я был на ее месте, то я бы проводил кампанию, подобную кампании Трампа, более открытую, очень агрессивную в отношении тех, кто отвечает за упадок нашей страны, то левые, то правые", - заявил 88-летний Жан-Мари Ле Пен.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен решила временно отойти от руководства ультраправой партией "Национальный фронт".

Как сообщалось, в понедельник вечером во Франции обнародовали окончательные результаты первого тура президентских выборов, согласно которым лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон получил 24,01% голосов избирателей. Марин Ле Пен набрала 21,30% голосов.

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