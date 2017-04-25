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Украинцы в ПАСЕ настаивают на отставке Аграмунта и финансовом расследовании

Вторник, 25 апреля 2017, 15:42
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Представители Украины в ПАСЕ не считают достаточными объяснения и извинения президента ассамблеи Педро Аграмунта и настаивают на том, что он должен оставить должность.

Об этом заявили в Страсбурге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы будем настаивать на отставке до конца, пока ее не будет объявлено", - подчеркнул глава украинской делегации Владимир Арьев. Он добавил, что рассчитывает услышать в пятницу официальное сообщение об отставке Педро Аграмунта.

"Мы также недовольны, что он не детализировал финансирование.

Это должно стать предметом расследования в рамках антикоррупционного механизма в ПАСЕ", - добавил он. Как сообщала Европейская правда, в понедельник в ПАСЕ уже одобрили механизм расследования коррупционных обвинений к Аграмунту.

"Наша делегация будет настаивать на этом, но де-факто его отставка – это факт, который уже состоялся, в пятницу он о ней объявит", - сообщил Алексей Гончаренко.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что считает необходимым отозвать также докладчика по украинскому вопросу Хорди Шуклу, который посещал Сирию вместе с Аграмунтом.

"ПАСЕ должна сделать официальное заявление относительно необходимости немедленного отзыва господина Шуклы из докладчика по Украине. Он перечеркнул принципы нейтральности и неангажированности, когда посетил Сирию вместе с россиянами, которые находятся в санкционных списках из-за голосований по вводу войск в Украину и аннексию Крыма. Он не является объективным и незаангажированным и опозорил себя этой поездкой на российском военном самолете", - заявила она.

Как сообщала "Европейская правда", в понедельник, 24 апреля, в ПАСЕ официально потребовали отставки Аграмунта из-за его поездки в Сирию с русскими.

После открытого конфликта, во время которого работа ассамблеи была заблокирована, Аграмунт временно отказался от председательства в ПАСЕ.

Представители украинской делегации заявили, что планируют заставить Аграмунта "добровольно" подать в отставку.

25 апреля во время чрезвычайных слушаний президент ПАСЕ Педро Аграмунт заявил, что допускает изменение своего статуса в ПАСЕ.

Напомним, в конце марта в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ и Госдумы России во главе с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом, несмотря на то, что Аграмунт не был уполномочен ассамблеей или ее органами на осуществление такого визита.

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