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Скандальный президент ПАСЕ пытается уклониться от отставки – Арьев

Среда, 26 апреля 2017, 12:31
Версия для печати Комментарии

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт пытается уклониться от отставки несмотря на то, что три политические группы проголосовали за недоверие ему.

Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

"Президент ПАСЕ Аграмунт пытается уклониться от отставки. Об этом утром гудит вся Ассамблея", - написал он.

По его словам, три политгруппы в ПАСЕ – либералы, социалисты и консерваторы – на своих заседаниях проголосовали за недоверие Аграмунту, не дав ни одного голоса в его поддержку.

"То, что он цепляется за кресло, показывает, кроме его безответственности, что европейские политики тоже могут действовать как постсоветские. Но здесь, в Европе, это вызывает яростное возмущение", - отметил Арьев.

Он считает, что последствия будут катастрофическими не только для Аграмунта, но и для Испании.

"Прямо завтра во время королевского визита в ПАСЕ... И многие в Ассамблее настроены решительно", - заявил глава украинской делегации.

Он отметил, что "украинская делегация работает над объединением максимального количества коллег вокруг недопущения разрушения самого института".

Напомним, в конце марта в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ и Госдумы России во главе с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом. Несмотря на то, что Аграмунт не был уполномочен ассамблеей или ее органами на осуществление такого визита.

После этого в ПАСЕ начали официально требовать отставки Аграмунта.

После острых дискуссий и давления на Аграмунта со стороны депутатов ПАСЕ, в частности, украинской делегации, Аграмунт согласился отказаться от должности.

О деталях договоренности читайте в статье на сайте "Европейской правды": "Жертва токсичной России: президент ПАСЕ согласовал детали своей отставки".

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