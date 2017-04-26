Скандальный президент ПАСЕ пытается уклониться от отставки – Арьев

Среда, 26 апреля 2017, 12:31

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт пытается уклониться от отставки несмотря на то, что три политические группы проголосовали за недоверие ему.

Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

"Президент ПАСЕ Аграмунт пытается уклониться от отставки. Об этом утром гудит вся Ассамблея", - написал он.

По его словам, три политгруппы в ПАСЕ – либералы, социалисты и консерваторы – на своих заседаниях проголосовали за недоверие Аграмунту, не дав ни одного голоса в его поддержку.

"То, что он цепляется за кресло, показывает, кроме его безответственности, что европейские политики тоже могут действовать как постсоветские. Но здесь, в Европе, это вызывает яростное возмущение", - отметил Арьев.

Он считает, что последствия будут катастрофическими не только для Аграмунта, но и для Испании.

"Прямо завтра во время королевского визита в ПАСЕ... И многие в Ассамблее настроены решительно", - заявил глава украинской делегации.

Он отметил, что "украинская делегация работает над объединением максимального количества коллег вокруг недопущения разрушения самого института".

Напомним, в конце марта в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ и Госдумы России во главе с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом. Несмотря на то, что Аграмунт не был уполномочен ассамблеей или ее органами на осуществление такого визита.

После этого в ПАСЕ начали официально требовать отставки Аграмунта.

После острых дискуссий и давления на Аграмунта со стороны депутатов ПАСЕ, в частности, украинской делегации, Аграмунт согласился отказаться от должности.

О деталях договоренности читайте в статье на сайте "Европейской правды": "Жертва токсичной России: президент ПАСЕ согласовал детали своей отставки".