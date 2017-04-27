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Европарламент оценивает свой ущерб от фиктивных помощников Ле Пен в 5 млн евро – СМИ

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Европарламент оценивает свой ущерб от фиктивных помощников Ле Пен в 5 млн евро – СМИ

Четверг, 27 апреля 2017, 11:46
Версия для печати Комментарии

Европейский парламент пересмотрел оценку собственного ущерба, нанесенного в результате выплат заработных плат фиктивно трудоустроенным помощникам евродепутатов от ультраправого "Национального фронта" с 2012 по 2017 годы.

Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на источники.

О сумме убытков в письме следственным судьям сообщил адвокат Европарламента Патрик Мазонньов.

Учитывая "новые элементы" в деле за последние месяцы и данные, которые потенциально могут появиться, Европарламент оценил ущерб от фиктивного трудоустройства помощников "Нацфронта" в 4 978 122 евро.

Согласно предварительной оценке, сделанной в сентябре 2015 года, фиктивное трудоустройство помощников евродепутатов партии кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен нанесло ущерб Европарламенту на 1,9 млн евро.

В конце января Европарламент приказал Марин Ле Пен и "Национальному фронту" вернуть 340 тысяч евро, выплаченных в качестве зарплаты двум ее помощникам, которые на самом деле ни дня не проработали в ЕП, а вместо этого работали в штаб-квартире "Нацфронта".

В среду стало известно, что Европарламент официально начал процедуру снятия парламентского иммунитета с Ле Пен по делу о фиктивном трудоустройстве помощников.

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