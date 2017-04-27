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В Европарламенте подтверждают, что безвиз для Украины будет с 11 июня

Четверг, 27 апреля 2017, 14:11
Версия для печати Комментарии

В Европарламенте подтверждают 11 июня как дату введения безвизового режима для поездок украинских граждан в страны ЕС.

Об этом заявил в четверг глава делегации Европарламента парламентского комитета ассоциации ЕС-Украина Дариуш Росати, сообщает Укринформ.

"Уже с 11 июня европейские границы откроются для Украины ", - убежден Росати.

Он подчеркнул, что украинцы заслужили безвизовый режим с ЕС.

Напомним, Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) 26 апреля утвердил предоставление безвизового режима для Украины.

После того, как украинский безвиз одобрили послы ЕС, его должен утвердить Совет ЕС. Ожидается, что это произойдет ориентировочно 11 мая.

После этого состоится подписание и публикация решения в Официальном журнале ЕС. Безвиз фактически вступит в силу через 20 дней после опубликования – ориентировочно 11 июня.

Напомним, 6 апреля 2017 года Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима с ЕС для граждан Украины.

О том, как именно будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

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