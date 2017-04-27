Найти
АКТУАЛЬНО

Военный корабль РФ затонул после столкновения с судном, перевозившим овец

Истребители НАТО начали патрулирование воздушного пространства Румынии

Британия после Brexit не будет иметь тех же прав, что и страны ЕС - Меркель

В МИД назвали провокацией демонтаж памятника воинам УПА возле Перемышля

Европарламент оценивает свой ущерб от фиктивных помощников Ле Пен в 5 млн евро – СМИ

Польские националисты разобрали памятник воинам УПА вблизи Перемышля




В Париже - протесты молодежи против Макрона и Ле Пен, полиция применила силу

Четверг, 27 апреля 2017, 17:36
фото
Версия для печати Комментарии

В Париже демонстрации молодежи против кандидатов в президенты Франции представительницы ультраправых Марин Ле Пен и ее оппонента центриста Эммануэля Макрона переросли в столкновения с полицией.

Об этом сообщает Reuters.

Около полутысячи школьников и студентов собрались на марш против кандидатов в президенты в Париже. Когда молодые люди в капюшонах начали швырять бутылки, стражи порядка ответили слезоточивым газом.

 Фото - Reuters
 
 

В Париже протестовали также возле учебных заведений, вследствие чего были заблокированы входы в 20 школ.

Полиция также применила газ на демонстрации в городе Ренн на западе страны, где на протест вышли 2000 школьников и студентов.

Протест молодежи "Нет Ле Пен, нет Макрону" начался во Франции после того, как оба кандидата вышли во второй тур президентских выборов.

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:49
Депутат, ездивший в Сирию с Аграмунтом: эта поездка дала понимание сущности РФ
19:28
КНДР заявила, что никогда не прекратит ядерные испытания
19:07
НАПК поддержало проект об отмене е-декларирования для активистов
18:47
В Берлине полиция ранила мужчину из-за угроз оружием
18:23
В Афганистане во время рейда против ИГИЛ погибли двое военнослужащих США
17:59
В Берлине неизвестный атаковал полицейских, нападавший ранен
17:38
В РФ заявили о возможной встрече Тиллерсона с Лавровым на Аляске
17:36
фото
В Париже - протесты молодежи против Макрона и Ле Пен, полиция применила силу
17:16
Возле здания парламента Британии задержали мужчину с ножами
17:03
В Армении задержали руководителя грантовых программ ЕС по подозрению в коррупции
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда

Депутат, ездивший в Сирию с Аграмунтом: Россияне манипулировали мной во время визита

За визит в Сирию я не получил ничего... Я был в Донецке и Луганске в феврале 2014-го, перед войной, и готов поехать туда еще, в качестве докладчика по Украине, ведь это позволило бы мне лучше понять, что происходит в рамках российской агрессии против Украины...

Юлия Курнышова, для Европейской правды

Цена "Томагавков". Как повлияет на Украину смена международной политики США

У каждого американского президента последних тридцати лет был свой "момент Томагавков". Однак этот шаг противоречит предвыборной риторике Трампа. Компенсацией этих изменений должно стать урезание международной помощи США.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  