В Париже - протесты молодежи против Макрона и Ле Пен, полиция применила силу

Четверг, 27 апреля 2017, 17:36

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В Париже демонстрации молодежи против кандидатов в президенты Франции представительницы ультраправых Марин Ле Пен и ее оппонента центриста Эммануэля Макрона переросли в столкновения с полицией.

Об этом сообщает Reuters.

Около полутысячи школьников и студентов собрались на марш против кандидатов в президенты в Париже. Когда молодые люди в капюшонах начали швырять бутылки, стражи порядка ответили слезоточивым газом.

Фото - Reuters

В Париже протестовали также возле учебных заведений, вследствие чего были заблокированы входы в 20 школ.

Полиция также применила газ на демонстрации в городе Ренн на западе страны, где на протест вышли 2000 школьников и студентов.

Протест молодежи "Нет Ле Пен, нет Макрону" начался во Франции после того, как оба кандидата вышли во второй тур президентских выборов.