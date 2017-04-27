В Париже - протесты молодежи против Макрона и Ле Пен, полиция применила силу

В Париже демонстрации молодежи против кандидатов в президенты Франции представительницы ультраправых Марин Ле Пен и ее оппонента центриста Эммануэля Макрона переросли в столкновения с полицией.
Об этом сообщает Reuters.
Около полутысячи школьников и студентов собрались на марш против кандидатов в президенты в Париже. Когда молодые люди в капюшонах начали швырять бутылки, стражи порядка ответили слезоточивым газом.
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В Париже протестовали также возле учебных заведений, вследствие чего были заблокированы входы в 20 школ.
Полиция также применила газ на демонстрации в городе Ренн на западе страны, где на протест вышли 2000 школьников и студентов.
Протест молодежи "Нет Ле Пен, нет Макрону" начался во Франции после того, как оба кандидата вышли во второй тур президентских выборов.