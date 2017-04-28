Найти
АКТУАЛЬНО

В Македонии сторонники бывшей правящей партии штурмовали парламент

Военный корабль РФ затонул после столкновения с судном, перевозившим овец

Истребители НАТО начали патрулирование воздушного пространства Румынии

Британия после Brexit не будет иметь тех же прав, что и страны ЕС - Меркель

Депутат, который ездил с Аграмунтом до Асада, хочет остаться докладчиком по Украине

Европарламент оценивает свой ущерб от фиктивных помощников Ле Пен в 5 млн евро – СМИ




ЕС: нападение на парламент Македонии является полностью неприемлемым

Пятница, 28 апреля 2017, 08:34
Версия для печати Комментарии

Евросоюз призывает политические силы Македонии к диалогу и осуждает нападение на здание парламента, произошедшее в четверг вечером.

Об этом говорится в совместном заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Гана.

"Мы решительно осуждаем нападения на членов парламента в Скопье. Акты насилия в парламенте являются полностью неприемлемыми, и мы призываем к спокойствию и сдержанности. МВД и полиция должны обеспечить безопасность парламента и его членов. Мы с удовольствием отмечаем избрание Талата Джафери спикером парламента", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что политический диалог в институтах - это единственный путь, и ЕС призывает все политические силы соблюдать Конституцию страны и действовать в духе демократических принципов, порядочности и здравого смысла.

"Бывшая Югославская Республика Македония является страной-кандидатом и Европейский Союз готов работать с парламентом относительно необходимых реформ, чтобы двигать страну вперед по европейскому пути", - говорится в заявлении.

Напомним, в столице Македонии демонстранты, поддерживающие бывшую правящую партию VMRO DPMNE, штурмовали парламент и атаковали оппозицию. Причиной для этого стало избрание спикером парламента этнического албанца Талата Джафери.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:18
Трамп хочет, чтобы Южная Корея заплатила $1 млрд за систему ПРО
09:02
Пентагон расследует получение экс-советником Трампа гонораров из России
08:48
Генсек НАТО шокирован атакой на парламент Македонии, призывает к диалогу
08:34
ЕС: нападение на парламент Македонии является полностью неприемлемым
08:12
фото
В Македонии сторонники бывшей правящей партии штурмовали парламент
20:40
Депутат, который ездил с Аграмунтом до Асада, хочет остаться докладчиком по Украине
20:18
Участник делегации Аграмунта в Сирию рассказал, кто был организатором поездки
19:49
Депутат, ездивший в Сирию с Аграмунтом: эта поездка дала понимание сущности РФ
19:28
КНДР заявила, что никогда не прекратит ядерные испытания
19:07
НАПК поддержало проект об отмене е-декларирования для активистов
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда

Депутат, ездивший в Сирию с Аграмунтом: Россияне манипулировали мной во время визита

За визит в Сирию я не получил ничего... Я был в Донецке и Луганске в феврале 2014-го, перед войной, и готов поехать туда еще, в качестве докладчика по Украине, ведь это позволило бы мне лучше понять, что происходит в рамках российской агрессии против Украины...

Юлия Курнышова, для Европейской правды

Цена "Томагавков". Как повлияет на Украину смена международной политики США

У каждого американского президента последних тридцати лет был свой "момент Томагавков". Однак этот шаг противоречит предвыборной риторике Трампа. Компенсацией этих изменений должно стать урезание международной помощи США.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  