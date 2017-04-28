ЕС: нападение на парламент Македонии является полностью неприемлемым

Пятница, 28 апреля 2017, 08:34

Евросоюз призывает политические силы Македонии к диалогу и осуждает нападение на здание парламента, произошедшее в четверг вечером.

Об этом говорится в совместном заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Гана.

"Мы решительно осуждаем нападения на членов парламента в Скопье. Акты насилия в парламенте являются полностью неприемлемыми, и мы призываем к спокойствию и сдержанности. МВД и полиция должны обеспечить безопасность парламента и его членов. Мы с удовольствием отмечаем избрание Талата Джафери спикером парламента", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что политический диалог в институтах - это единственный путь, и ЕС призывает все политические силы соблюдать Конституцию страны и действовать в духе демократических принципов, порядочности и здравого смысла.

"Бывшая Югославская Республика Македония является страной-кандидатом и Европейский Союз готов работать с парламентом относительно необходимых реформ, чтобы двигать страну вперед по европейскому пути", - говорится в заявлении.

Напомним, в столице Македонии демонстранты, поддерживающие бывшую правящую партию VMRO DPMNE, штурмовали парламент и атаковали оппозицию. Причиной для этого стало избрание спикером парламента этнического албанца Талата Джафери.