Бундестаг поддержал частичный запрет паранджи

Вернется ли Македония к авторитарному правлению, когда премьер дружит с Путиным и говорит о враждебности западных ценностей? Для этого нужно не допустить формирования проевропейской коалиции и разжечь этнические конфликты, чтобы заставить граждан забыть о коррупционности предыдущего правительства.

Сергей Сидоренко, Европейская правда

За визит в Сирию я не получил ничего... Я был в Донецке и Луганске в феврале 2014-го, перед войной, и готов поехать туда еще, в качестве докладчика по Украине, ведь это позволило бы мне лучше понять, что происходит в рамках российской агрессии против Украины...