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Бундестаг поддержал частичный запрет паранджи

Пятница, 28 апреля 2017, 12:14
Версия для печати Комментарии

Члены нижней палаты немецкого парламента проголосовали за закон, который частично запрещает ношение паранджи.

Об этом сообщает ВВС.

Запрет на ношение паранджи и другой мусульманской одежды, закрывающей лицо, распространяется на государственных служащих, судей и солдат.

Кроме того, закон предписывает женщине, независимо от рода деятельности, показывать лицо, если органы правопорядка пытаются установить его личность, например, при проверке документов. При необходимости они будут иметь право заставить женщину открыть лицо.

Теперь закон еще должна одобрить верхняя палата немецкого парламента.

Стоит отметить, что правые партии пытались протянуть полный запрет паранджи в публичных местах.

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