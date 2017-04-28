Спикер Аграмунта обвинил в скандале Сороса, который "хочет развалить ПАСЕ"

Пятница, 28 апреля 2017, 20:17

Пресс-секретарь президента ПАСЕ Педро Аграмунта обвинил в скандале, который разгорелся после поездки в Сирию, американского миллиардера Джорджа Сороса и "его организации", которые, по его словам, хотят таким образом "развалить ПАСЕ".

Об этом сообщает испанское издание El Confidencial.

Как известно, Аграмунт, которому сегодня, 28 апреля, Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы абсолютным большинством голосов выразило недоверие, ранее признал, что его поездка в Сирию была ошибкой и обвинил российскую прессу в манипуляциях.

Однако его представитель, как сообщает испанское издание, назвал виновником скандала американского миллиардера Джорджа Сороса.

"Виноват Сорос", а те, кто обвиняют Аграмунта - "получают деньги от финансовой акулы", - заявил спикер Аграмунта.

"Организация ESI (аналитический центр European Stability Initiative, который занимался расследование коррупционных действий в ПАСЕ - Ред.) и остальные организаций Сороса хотят уничтожить Ассамблею, которая не уступает давлению Сороса и Армении", - заявил он.

Напомним, в конце марта в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ и Госдумы России во главе с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом. Несмотря на то, что Аграмунт не был уполномочен ассамблеей или ее органами на осуществление такого визита.

После этого в ПАСЕ начали официально требовать отставки Аграмунта.

После острых дискуссий и давления на Аграмунта со стороны депутатов ПАСЕ, в частности, украинской делегации, Аграмунт согласился оставить пост.

Кроме того, недавно Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы приняло решение о создании независимого органа, который должен расследовать обвинения в коррупции, высказанные в адрес нескольких топ-чиновников ПАСЕ, включая президента Педро Аграмунта.

Речь идет о скандале под названием "икорная дипломатия", о вероятном многолетнем подкупе азербайджанскими властями ряда членов Ассамблеи во главе с Аграмунтом.