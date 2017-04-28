Найти
АКТУАЛЬНО

Спикер Аграмунта обвинил в скандале Сороса, который "хочет развалить ПАСЕ"

Парламент Черногории ратифицировал вступление страны в НАТО

В сессионном зале ПАСЕ официально выразили недоверие Аграмунту

Бюро ПАСЕ выразило недоверие скандальному президенту Аграмунту

Турция перешла "красную линию", вступление в ЕС невозможно – глава МИД Австрии

В Македонии сторонники бывшей правящей партии штурмовали парламент




Спикер Аграмунта обвинил в скандале Сороса, который "хочет развалить ПАСЕ"

Пятница, 28 апреля 2017, 20:17
Версия для печати Комментарии

Пресс-секретарь президента ПАСЕ Педро Аграмунта обвинил в скандале, который разгорелся после поездки в Сирию, американского миллиардера Джорджа Сороса и "его организации", которые, по его словам, хотят таким образом "развалить ПАСЕ".

Об этом сообщает испанское издание El Confidencial.

Как известно, Аграмунт, которому сегодня, 28 апреля, Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы абсолютным большинством голосов выразило недоверие, ранее признал, что его поездка в Сирию была ошибкой и обвинил российскую прессу в манипуляциях.

Однако его представитель, как сообщает испанское издание, назвал виновником скандала американского миллиардера Джорджа Сороса.

"Виноват Сорос", а те, кто обвиняют Аграмунта - "получают деньги от финансовой акулы", - заявил спикер Аграмунта.

"Организация ESI (аналитический центр European Stability Initiative, который занимался расследование коррупционных действий в ПАСЕ - Ред.) и остальные организаций Сороса хотят уничтожить Ассамблею, которая не уступает давлению Сороса и Армении", - заявил он.

Напомним, в конце марта в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ и Госдумы России во главе с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом. Несмотря на то, что Аграмунт не был уполномочен ассамблеей или ее органами на осуществление такого визита.

После этого в ПАСЕ начали официально требовать отставки Аграмунта.

После острых дискуссий и давления на Аграмунта со стороны депутатов ПАСЕ, в частности, украинской делегации, Аграмунт согласился оставить пост.

Кроме того, недавно Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы приняло решение о создании независимого органа, который должен расследовать обвинения в коррупции, высказанные в адрес нескольких топ-чиновников ПАСЕ, включая президента Педро Аграмунта.

Речь идет о скандале под названием "икорная дипломатия", о вероятном многолетнем подкупе азербайджанскими властями ряда членов Ассамблеи во главе с Аграмунтом.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:17
Спикер Аграмунта обвинил в скандале Сороса, который "хочет развалить ПАСЕ"
19:38
Норвегия выделит Украине $25 млн финансовой и технической помощи
19:19
Эксперты по химоружию готовы к поездке в Сирию, если будет гарантирована безопасность
18:53
Меркель не сомневается, что Макрон будет сильным президентом
18:09
Тиллерсон призвал ООН к введению новых санкций против КНДР
17:51
Глава МИД Китая: только мирное соглашение будет правильным решением в отношении КНДР
17:23
Подозреваемый в нападении в Дортмунде россиянин отрицает вину
17:12
Парламент Черногории ратифицировал вступление страны в НАТО
17:07
В Германии задержали предполагаемого боевика "Исламского государства"
16:58
В ПАСЕ хотят разработать процедуру импичмента президента
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Юрий Панченко, Европейская правда

Удар из прошлого: Македония на распутье между ЕС и "православными скрепами"

Вернется ли Македония к авторитарному правлению, когда премьер дружит с Путиным и говорит о враждебности западных ценностей? Для этого нужно не допустить формирования проевропейской коалиции и разжечь этнические конфликты, чтобы заставить граждан забыть о коррупционности предыдущего правительства.

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Депутат, ездивший в Сирию с Аграмунтом: Россияне манипулировали мной во время визита

За визит в Сирию я не получил ничего... Я был в Донецке и Луганске в феврале 2014-го, перед войной, и готов поехать туда еще, в качестве докладчика по Украине, ведь это позволило бы мне лучше понять, что происходит в рамках российской агрессии против Украины...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  