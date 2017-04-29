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В Брюсселе начинается специальный саммит ЕС по Brexit

Суббота, 29 апреля 2017, 09:13
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В Брюсселе сегодня состоится саммит лидеров 27 стран Европейского союза, посвященный вопросу выхода Великобритании из ЕС.

Об этом сообщает сайт Европейского совета.

На саммите должны утвердить директивы для переговоров по Brexit. Руководящие принципы определят основу для переговоров и общие позиции ЕС во время переговоров.

Проект руководящих принципов был предложен президентом Европейского совета Дональдом Туском и представлен государствам-членам 31 марта.

Туск также пригласил на саммит главного переговорщика Европейского Союза относительно Brexit Мишеля Барнье, чтобы убедиться, что он "знаком с взглядами глав государств и правительств".

Напомним, 29 марта президент Европейского совета Дональд Туск получил от поверенного в делах Великобритании письмо о формальном начале процедуры Brexit.

Таким образом, официальная процедура выхода Британии из состава ЕС началась.

Евросоюз планировал начать предметные переговоры о выходе Великобритании из ЕС с 22 мая, но теперь этот срок перенесен из-за объявления досрочных выборов в Британии.

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