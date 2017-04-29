Британия заблокировала важное бюджетное решение в Совете ЕС - СМИ

Суббота, 29 апреля 2017, 12:11

Великобритания заблокировала принятие важного бюджетного решения в Совете Европейского союза.

Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung со ссылкой на внутренние документы Совета ЕС, которые есть в распоряжение редакции.

По данным издания, Британия заблокировала среднесрочный пересмотр бюджета ЕС на 7-летний период. В частности, речь идет о выделении дополнительно 6 миллиардов евро для укрепления внешней границы ЕС, а также на сотрудничество со странами Африки для противодействия нелегальной миграции.

Страны ЕС также должны были утвердить предложения, которые уже обсуждали с представителями Европарламента, согласно которым внесение изменений в бюджет ЕС должно стать более гибким.

Издание сообщает, что представительство Британии в ЕС в понедельник вечером неожиданно обратилось к председательствующей Мальте с просьбой исключить из повестки дня голосование о бюджетных решениях, которое должно было состояться в среду.

Представительство сослалось на то, что британское правительство не может принимать никаких далеко идущих решений до парламентских выборов, которые пройдут в июне. Мальтийское председательство согласилось с запросом Лондона.

Таким образом, финансовые средства, которые были предназначены, например, для Ливийской береговой охраны, теперь не могут быть выплачены.

В Брюсселе опасаются, что Тереза Мэй после парламентских выборов хочет использовать свое согласие относительно изменений финансового планирования в качестве разменной монеты в переговорах о Brexit.