Лидеры ЕС утвердили основные принципы для переговоров о Brexit

Лидеры стран Европейского союза утвердили основные принципы для переговоров о выходе Великобритании из состава блока.
Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter.
"Рекомендации приняты единогласно. Честный и справедливый политический мандат 27 стран ЕС на переговоры о выходе Великобритании готов", - написал Туск.
Guidelines adopted unanimously. EU27 firm and fair political mandate for the #Brexit talks is ready. #EUCO— Donald Tusk (@eucopresident) 29 квітня 2017 р.
Общая позиция была согласована на специальном саммите ЕС, который проходит сегодня в Брюсселе. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что позицию согласовали за 15 минут.
"Единство в действии: 27 стран ЕС утвердили руководящие принципы в отношении Brexit менее чем за 15 минут", - написал он в Twitter.
#EUCO: Unity in action: #EU27 adopt #Article50 Guidelines in less than 15 minutes. #Brexit— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 29 квітня 2017 р.
Напомним, 29 марта президент Европейского совета Дональд Туск получил от поверенного в делах Великобритании письмо о формальном начале процедуры Brexit.
Таким образом, официальная процедура выхода Британии из состава ЕС началась.
Евросоюз планировал начать предметные переговоры о выходе Великобритании из ЕС с 22 мая, но теперь этот срок перенесен из-за объявления досрочных выборов в Британии.