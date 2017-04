Лидеры ЕС утвердили основные принципы для переговоров о Brexit

Лидеры стран Европейского союза утвердили основные принципы для переговоров о выходе Великобритании из состава блока.

Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

"Рекомендации приняты единогласно. Честный и справедливый политический мандат 27 стран ЕС на переговоры о выходе Великобритании готов", - написал Туск.

