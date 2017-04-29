Лидеры ЕС утвердили основные принципы для переговоров о Brexit

Суббота, 29 апреля 2017, 14:43

Лидеры стран Европейского союза утвердили основные принципы для переговоров о выходе Великобритании из состава блока.

Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

"Рекомендации приняты единогласно. Честный и справедливый политический мандат 27 стран ЕС на переговоры о выходе Великобритании готов", - написал Туск.

Guidelines adopted unanimously. EU27 firm and fair political mandate for the #Brexit talks is ready. #EUCO — Donald Tusk (@eucopresident) 29 квітня 2017 р.

Общая позиция была согласована на специальном саммите ЕС, который проходит сегодня в Брюсселе. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что позицию согласовали за 15 минут.

"Единство в действии: 27 стран ЕС утвердили руководящие принципы в отношении Brexit менее чем за 15 минут", - написал он в Twitter.

Напомним, 29 марта президент Европейского совета Дональд Туск получил от поверенного в делах Великобритании письмо о формальном начале процедуры Brexit.

Таким образом, официальная процедура выхода Британии из состава ЕС началась.

Евросоюз планировал начать предметные переговоры о выходе Великобритании из ЕС с 22 мая, но теперь этот срок перенесен из-за объявления досрочных выборов в Британии.