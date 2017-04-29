В Италии задержали 6 неонацистов за подстрекательство к насилию против иностранцев

Суббота, 29 апреля 2017, 16:06

Итальянская полиция задержала шестерых подозреваемых неонацистов, обвиняемых в подстрекательстве к насилию против иностранцев.

Об этом сообщает Associated Press.

Подозреваемых обвиняют в разжигании расовой и этнической дискриминации и призывах к насилию.

Карабинеры также изъяли неонацистские и неофашистские пропагандистские материалы, ножи и инструкция по изготовлению взрывчатки. Все это было спрятано в лесу.

Правоохранители считают, что задержанные также нарисовали свастику на региональном отделении левоцентристской Демократической партии и подожгли мусорки, где происходит благотворительный сбор одежды для нуждающихся.