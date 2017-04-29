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Переговоры о Brexit начнутся с прав граждан, финансов и Ирландии - Туск

Суббота, 29 апреля 2017, 17:44
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Переговоры Европейского союза и Великобритании относительно выхода Соединенного Королевства из состава блока начнутся с вопросов, касающихся прав граждан, финансов и границ Ирландии.

Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск после специального саммита лидеров стран ЕС, посвященного Brexit.

"Мы договорились вести переговоры поэтапно. Первым приоритетом станут гарантии нашим гражданам, финансы и вопросы относительно границ Ирландии", - сказал Туск.

Он отметил, что речь идет о 4,5 млн человек, включая европейцев, живущих в Британии, и британских граждан, которые находятся в континентальных странах Евросоюза.

После этого, по словам Туска, Брюссель и Лондон смогут начать переговоры о будущих отношениях, в том числе торговых.

"Лидеры ЕС оценят и решат, достигнут ли значительный прогресс. Это будет единогласное решение всех 27 стран ЕС. Если будет достигнут значительный прогресс, то мы сможем начать обсуждать будущих отношений", - сказал он.

Напомним, лидеры стран Европейского союза утвердили основные принципы для переговоров о выходе Великобритании из состава блока.

Как известно, 29 марта президент Европейского совета Дональд Туск получил от поверенного в делах Великобритании письмо о формальном начале процедуры Brexit.

Таким образом, официальная процедура выхода Британии из состава ЕС началась.

Евросоюз планировал начать предметные переговоры о выходе Великобритании из ЕС с 22 мая, но теперь этот срок перенесен из-за объявления досрочных выборов в Британии.

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