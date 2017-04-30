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Неизвестный разбросал российские флажки во время выступления Трампа

Воскресенье, 30 апреля 2017, 11:01
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Неизвестный разбросал российские флажки во время выступления президента США Дональда Трампа в городе Гаррисберг (Пенсильвания).

Видео инцидента в своем Twitter опубликовал корреспондент телеканала CNBC Стив Копак.

 "Пока Трамп говорил, кто-то подбросил в воздух охапку российских флагов перед камерой", — написал он.

Примечательно, что флажки появились в кадре одновременно лозунгом Make America great agaian, озвученным с трибуны Дональдом Трампом.

Напомним, подобный случай произошел в феврале. Перед выступлением Дональда Трампа активисты движения Аmericans Take Action раздали гостям конференции раздали флажки РФ, намекая на участия Кремля в избрании президента США.

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