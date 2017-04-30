Неизвестный разбросал российские флажки во время выступления Трампа

Неизвестный разбросал российские флажки во время выступления президента США Дональда Трампа в городе Гаррисберг (Пенсильвания).
Видео инцидента в своем Twitter опубликовал корреспондент телеканала CNBC Стив Копак.
"Пока Трамп говорил, кто-то подбросил в воздух охапку российских флагов перед камерой", — написал он.
Random: Trump hits "totally failing" NYT for selling old office bldg ("cathedral to journalism") & hit its "ugly" and "crummy" new building pic.twitter.com/vdRKzsuZpt— Steve Kopack (@SteveKopack) 30 квітня 2017 р.
Примечательно, что флажки появились в кадре одновременно лозунгом Make America great agaian, озвученным с трибуны Дональдом Трампом.
Напомним, подобный случай произошел в феврале. Перед выступлением Дональда Трампа активисты движения Аmericans Take Action раздали гостям конференции раздали флажки РФ, намекая на участия Кремля в избрании президента США.