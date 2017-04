Неизвестный разбросал российские флажки во время выступления Трампа

Неизвестный разбросал российские флажки во время выступления президента США Дональда Трампа в городе Гаррисберг (Пенсильвания).

Видео инцидента в своем Twitter опубликовал корреспондент телеканала CNBC Стив Копак.

"Пока Трамп говорил, кто-то подбросил в воздух охапку российских флагов перед камерой", — написал он.

