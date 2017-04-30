Папа Франциск призвал к международному посредничеству между США и КНДР

Воскресенье, 30 апреля 2017, 11:59

Папа римский Франциск заявил, что для урегулирования отношений между Вашингтоном и Пхеньяном нужна третья страна, которая выступит в роли посредника.

Как сообщает BBC, возможным посредником понтифик видит Норвегию.

"В мире так много координаторов, есть посредники, которые предлагают себя - такие, например, как Норвегия. Она всегда готова помочь. Это только один, но их много. Но путь - это путь переговоров, дипломатического решения", - подчеркнул папа Франциск.

"Мы говорим о будущем человечества. Сегодня широкомасштабная война уничтожит - я не сказал бы половину человечества - но большую часть человечества, а также культуру, все. Это было бы ужасно. Я не думаю, что сегодня человечество сможет выдержать это", – добавил он.

Папа Франциск также не исключает своей встречи с президентом США Дональдом Трампом, который посещает Италию для участия в саммите G-7. "Я принимаю любого главу государства, кто просил об аудиенции", - заявил понтифик.