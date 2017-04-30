Найти
АКТУАЛЬНО

Полиция в Варшаве жестко избила протестующих во время марша ультраправых – СМИ

Неизвестный разбросал российские флажки во время выступления Трампа

Ле Пен обещает референдум о выходе из еврозоны

Лидеры ЕС утвердили основные принципы для переговоров о Brexit

В Кутаиси протестуют против переноса парламента Грузии в Тбилиси

Папа Франциск призвал к международному посредничеству между США и КНДР




Полиция в Варшаве жестко избила протестующих во время марша ультраправых – СМИ

Воскресенье, 30 апреля 2017, 13:40
Версия для печати Комментарии

Сотрудники польских правоохранительных органов жестко покалечили протестующих против марша ультраправой организации Obóz Narodowo-Radykalny, который состоялся 29 апреля в Варшаве.

Как пишет Wprost, такое видео разместил Центр мониторинга расистской и ксенофобской политики.

Марш прошел в субботу от Кольцевой дороги до Замковой Площади в центре Варшавы.

Противники марша устроили ему блокаду в районе метро Новый Мир-Университет.

„Полиция имела приказ защитить нофашистів и любой ценой обеспечить их проход. И успешно справилась с задачей. Варшавяне которые пришли протестовать против марша, были побіти и незаконно удерживались в течение двух часов. Среди незаконно захваченных людей были также дети, которые случайно проходили по тротуару", – говорится в заявлении Центра.

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:35
"Ночных волков" снова не пустили в Польшу
13:40
Полиция в Варшаве жестко избила протестующих во время марша ультраправых – СМИ
12:40
В Кутаиси протестуют против переноса парламента Грузии в Тбилиси
12:24
Финские власти склоняют Nordea к переводу штаб-квартиры в страну
11:59
Папа Франциск призвал к международному посредничеству между США и КНДР
11:25
Под Мосулом погиб американский военный
11:01
Неизвестный разбросал российские флажки во время выступления Трампа
10:35
Ле Пен обещает референдум о выходе из еврозоны
10:27
В Турции за день уволили почти 4 тысяч госслужащих
10:07
Столтенберг: НАТО не будет вмешиваться в возможный конфликт между США и КНДР
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Юрий Панченко, Европейская правда

Удар из прошлого: Македония на распутье между ЕС и "православными скрепами"

Вернется ли Македония к авторитарному правлению, когда премьер дружит с Путиным и говорит о враждебности западных ценностей? Для этого нужно не допустить формирования проевропейской коалиции и разжечь этнические конфликты, чтобы заставить граждан забыть о коррупционности предыдущего правительства.

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Депутат, ездивший в Сирию с Аграмунтом: Россияне манипулировали мной во время визита

За визит в Сирию я не получил ничего... Я был в Донецке и Луганске в феврале 2014-го, перед войной, и готов поехать туда еще, в качестве докладчика по Украине, ведь это позволило бы мне лучше понять, что происходит в рамках российской агрессии против Украины...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  