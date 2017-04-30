Полиция в Варшаве жестко избила протестующих во время марша ультраправых – СМИ

Воскресенье, 30 апреля 2017, 13:40

Сотрудники польских правоохранительных органов жестко покалечили протестующих против марша ультраправой организации Obóz Narodowo-Radykalny, который состоялся 29 апреля в Варшаве.

Как пишет Wprost, такое видео разместил Центр мониторинга расистской и ксенофобской политики.

Марш прошел в субботу от Кольцевой дороги до Замковой Площади в центре Варшавы.

Противники марша устроили ему блокаду в районе метро Новый Мир-Университет.

„Полиция имела приказ защитить нофашистів и любой ценой обеспечить их проход. И успешно справилась с задачей. Варшавяне которые пришли протестовать против марша, были побіти и незаконно удерживались в течение двух часов. Среди незаконно захваченных людей были также дети, которые случайно проходили по тротуару", – говорится в заявлении Центра.