В Лондоне планировались еще два теракта - СМИ

Британской полиции известно о еще по меньшей мере двух готовящихся терактах в Лондоне
Об этом сообщает Sunday Times, ссылаясь на свои источники в полиции.
"Есть еще два плана по совершению терактов, которые мы внимательно отслеживаем", — заявил высокопоставленный сотрудник контртеррористического подразделения, отметив, что меры безопасности усилены и правоохранительные органы пытаются отследить шаги злоумышленников.
Согластно данным издания, экстремисты, предположительно, являются членами ИГИЛ и Аль-Каиды.
При этом источники в полиции уточняют - террористы не имеют связей ни с задержанным в четверг в Вестминстере Халидом Мохамедом Омаром Али.