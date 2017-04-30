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В Лондоне планировались еще два теракта - СМИ

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В Лондоне планировались еще два теракта - СМИ

Воскресенье, 30 апреля 2017, 16:53
Версия для печати Комментарии

Британской полиции известно о еще по меньшей мере двух готовящихся терактах в Лондоне

Об этом сообщает Sunday Times, ссылаясь на свои источники в полиции.

"Есть еще два плана по совершению терактов, которые мы внимательно отслеживаем", — заявил высокопоставленный сотрудник контртеррористического подразделения, отметив, что меры безопасности усилены и правоохранительные органы пытаются отследить шаги злоумышленников.

Согластно данным издания, экстремисты, предположительно, являются членами ИГИЛ и Аль-Каиды.

При этом источники в полиции уточняют - террористы не имеют связей ни с задержанным в четверг в Вестминстере Халидом Мохамедом Омаром Али.

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