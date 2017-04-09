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Тиллерсон потребует от Путина отказаться от поддержки Асада – СМИ

Воскресенье, 09 апреля 2017, 15:29
Версия для печати Комментарии

Британия и США на этой неделе собираются прямо обвинить Россию в соучастии в военных преступлениях в Сирии и потребовать от Владимира Путина отказаться от поддержки режима Башара Асада.

Об этом пишет The Sunday Times.

Издание пишет о том, что государственный секретарь Рекс Тиллерсон должен улететь в Москву, чтобы показать России доказательства (военных преступлений – ред.)", – говорится в сообщении.

"Вчера вечером Великобритания и США разработали совместный план относительно того, чтобы требовать от Путина отказаться от военной поддержки диктатора в Дамаске и начать смену власти", – отмечает издание.

Тиллерсон также обвинит Россию в нарушении своих обязательств по договору 2013 по контролю за уничтожением химического арсенала Сирии, и уже заявил, что Москва "однозначно не справилась со своими обязанностями" ликвидации этого оружия.

Напомним, ранее представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что достижение мира в Сирии при нынешней власти невозможно, поэтому отстранение от власти Башара Асада неизбежно.

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