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Экс-премьер Британии Тони Блэр объявил о возвращении в политику из-за Brexit

Понедельник, 01 мая 2017, 11:00
Версия для печати Комментарии

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр заявил о намерении вернуться в британскую политику в связи с Brexit.

Об этом сообщает Express.co.uk.

Отметим, что Тони Блэр с 1997 до 2007 года был премьер-министром Великобритании.

"Вся эта ситуация, связанная с Brexit дала мне прямую мотивацию, чтобы принимать более активное участие в политике. Надо будет заняться черной работой, и я это сделаю... я буду принимать активное участие в попытках сформировать политическую дискуссию", - заявил бывший лидер лейбористов.

"Мы пока не знаем, каким будет окончательное соглашение о выходе Великобритании из блока. Но мы выступаем за очень простую позицию британского здравого смысла, которая говорит, а давайте сначала посмотрим, что Тори придумали.

Это все не идет вопреки воле народа. А речь идет о том, что воля народа может измениться, когда они увидят окончательное соглашение", - добавил он.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Британии Тони Блэр хочет убедить британцев "подняться" и изменить свое отношение к Brexit.

Напомним, Евросоюз планировал начать предметные переговоры о выходе Великобритании из ЕС с 22 мая, но теперь этот срок перенесен из-за объявления досрочных выборов в Британии.

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