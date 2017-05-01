Турецкий суд запретил Википедию на территории страны

Понедельник, 01 мая 2017, 13:40

Первый уголовный суд Анкары запретил Википедию, крупнейшую в мире онлайн-энциклопедию, в Турции после того, как администрация сайта отказалась удалить контент, где говорится о поддержке Турцией сирийской гражданской войны, в частности о связи с террористическими группировками.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Решение суда о запрете Википедии было принято накануне - 30 апреля.

Согласно решению суда, Википедия будет доступной только тогда, когда администрация удалит соответствующий контент.

"Запрет была применен в отношении сайта www.wikipedia.org на основе Закона № 5651", - говорится в решении.

По данным государственного агентства Турции Anadolu, в правительстве сообщили, что 29 апреля сайт был заблокирован за то, что "становится источником информации, где проводят клеветническую кампанию против Турции на международной арене".

Турция требовала в Википедии удалить контент, связывающий страну с террористическими группировками, но руководство сайта отказалось выполнять такое требование.

Ранее сообщалось, что Турция 29 апреля перекрыла все доступы внутри страны к интернет-энциклопедии Википедия.