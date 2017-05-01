Макрон победит Ле Пен во втором туре с результатом 61% - опрос

Понедельник, 01 мая 2017, 14:49

Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон победит свою соперницу Марин Ле Пен во втором туре выборов с результатом 61%.

Таковы результаты нового опроса OpinionWay и ORPI для Les Echos и Radio classique, передает Le Figaro.

Согласно новым данным, во втором туре президентских выборов Макрон победит с 61% голосов (+1) Ле Пен, которая набирает лишь 39% (- 1) голосов.

Таким образом, поддержка Макрона увеличилась на 1 процент (61%), в то время, как поддержка представительницы ультраправых Ле Пен – уменьшилась до 39%.

Опрос проводился с 28 апреля до 30 апреля 2017 года.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон победит свою соперницу Марин Ле Пен во втором туре выборов с результатом 60%.

Напомним, 42% французов считают, что ни один из кандидатов на пост президента не сможет объединить страну.