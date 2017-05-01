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Эрдоган призвал реформировать ООН: "Там нет справедливости"

Понедельник, 01 мая 2017, 16:17
Версия для печати Комментарии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к скорейшему реформированию ООН, отметив, что в сегодняшнем виде от организации не стоит надеяться справедливости.

Об этом он заявил во время визита в Индию, передает Anadolu.

 "Какой справедливости можно ожидать от Совета Безопасности ООН, где не представлены Индия и страны исламского мира?", - заявил Эрдоган, подчеркивая, что Совбез ООН как никогда нуждается в структурных реформах.

Он считает, что в составе Совета Безопасности ООН не должно быть постоянных членов, так как "эта структура должна быть показателем справедливости".

"Если, несмотря на позицию ООН, Сирией продолжает управлять Башар Асад, который уничтожил около миллиона своих соотечественников и проводит политику государственного террора, то о чем может идти речь", - заявил Эрдоган.

Он также заверил, что Турция не закроет границы перед сирийскими беженцами, если режим Асада продолжит "сбрасывать бомбы на гражданских".

Ранее Эрдоган назвал ООН "бременем для человечества" из-за несправедливой структуру и системы принятия решений.

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