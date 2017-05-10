Трамп утвердил план по вооружению курдов в Сирии, несмотря на несогласие Анкары

Крымские активы останутся доступными только в режиме строгой секретности и под персональные гарантии правительства РФ. Каждого инвестора нужно будет с большими сложностями заводить в Крым буквально "за руку", что, в общем-то, можно делать и сейчас...

Штефан Денерт, Фонд им. Фридриха Эберта

Формулируя свою программу, Эммануэль Макрон внимательно следил за тем, чтобы не задеть ни правый, ни левый лагерь. Впрочем, союз с правыми грозит ему перевыборами. В то же время союз с социалистами возможен лишь в случае переформатирования партии.