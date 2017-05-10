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Трамп утвердил план по вооружению курдов в Сирии, несмотря на несогласие Анкары

Среда, 10 мая 2017, 08:35
Версия для печати Комментарии

Президент США Дональд Трамп подписал план вооружения сирийских курдов, которых США считает важным союзником в борьбе против ИГИЛ, несмотря на несогласие Турции.

Об этом сообщает The Hill.

"Вчера президент уполномочил Министерство обороны вооружить курдские элементы Сирийских демократических сил, чтобы обеспечить полную победу над ИГИЛ в сирийском городе Ракка", - заявила главный пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

Издание отмечает, что такой план точно разозлит Турцию, которая считает курдов террористами, а курдских повстанцев в Турции - вне закона.

Напомним, Турция ожидает от администрации Трампа экстрадиции оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена и прекращения сотрудничества с сирийскими курдами против "Исламского государства".

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