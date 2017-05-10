США могут присоединиться к "нормандскому формату" - Климкин

Среда, 10 мая 2017, 10:28

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступит адвокатом Украины в переговорах с Россией, а Вашингтон - может приобщиться к Нормандскому формату.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который сейчас находится в США, сообщает ТСН. Ранок.

Климкин отметил, что Тиллерсон хорошо проинформирован об агрессии Москвы против Украины, с ним также обсуждали различные варианты решения ситуации.

Министр добавил, что США, вероятно, присоединятся к Украине, Германии и Франции в переговорах с Россией, но подчеркнул, что важен не формат переговоров, а их эффективность.

Климкин будет оставаться в Вашингтоне до сегодняшнего вечера, когда Рекс Тиллерсон будет иметь встречу с российским министром Сергеем Лавровым относительно Украины и Сирии.

Напомним, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон 10 мая примет в Вашингтоне министра иностранных дел России Сергея Лаврова, среди главных тем на повестке дня – украинский вопрос.