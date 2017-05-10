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Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми




Трамп заявил, что новый директор ФБР восстановит престиж агентства

Среда, 10 мая 2017, 14:55
Версия для печати Комментарии

Президент США Дональд Трамп заявил, что уволенный директор ФБР Джеймс Коми будет заменен тем, кто будет делать лучше свою работу и вернет ФБР престиж.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Джеймс Коми будет заменен кем-то, кто будет делать свою работу гораздо лучше, возвращая дух и престиж ФБР", - написал он.

"Коми потерял доверие почти всех в Вашингтоне, как республиканцев, так и демократов. Когда все успокоится, они еще поблагодарят меня!" - заявил Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп неожиданно уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми, назначенного на должность еще во времена администрации Барака Обамы.

После этого демократы заявили, что увольнение главы ФБР Джеймса Коми может привести к попытке прекратить расследование о возможном вмешательстве РФ в выборы в США.

Как известно, Коми возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией.

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