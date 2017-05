Трамп заявил, что новый директор ФБР восстановит престиж агентства

Президент США Дональд Трамп заявил, что уволенный директор ФБР Джеймс Коми будет заменен тем, кто будет делать лучше свою работу и вернет ФБР престиж.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Джеймс Коми будет заменен кем-то, кто будет делать свою работу гораздо лучше, возвращая дух и престиж ФБР", - написал он.

