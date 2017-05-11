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Совет ЕС в четверг рассмотрит безвизовый режим для Украины

Четверг, 11 мая 2017, 08:34
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Министры стран ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства сегодня, 11 мая, примут решение о предоставлении Украине безвизового режима.

После принятия решения министрами состоится подписание и публикация решения в Официальном журнале ЕС.

Фактически безвиз вступит в силу через 20 дней после опубликования – ориентировочно 11 июня.

Ранее сообщалось, что церемония подписания в Европейском парламенте предоставления Украине безвизового режима может состояться уже 17 мая.

Напомним, 6 апреля 2017 года Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима с ЕС для граждан Украины.

После этого 26 апреля комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) утвердил предоставление безвизового режима для Украины.

О том, как именно будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Читайте также: "Тонкости безвиза: что делать на границе, чтоб избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей"

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