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В центре Рима прогремел взрыв

Пятница, 12 мая 2017, 11:22
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Версия для печати Комментарии

В пятницу утром в центре Рима прогремел взрыв, данных о жертвах и раненых пока не поступало.

По данным агентства Ansa, взрыв произошел возле почтового отделения на улице Авентино в центральной части итальянской столицы.

Фото Franz Benvenuti 

На месте работают пожарные и взрывотехники, место происшествия оцепила полиция.

По предварительной информации, поврежден по меньшей мере один автомобиль. Данных о жертвах или раненых пока нет.

По данным следствия, взорвалось устройство, которое кто-то заложил между двумя машинами, припаркованными на стоянке возле почтового отделения.

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