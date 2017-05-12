В пятницу утром в центре Рима прогремел взрыв, данных о жертвах и раненых пока не поступало.
По данным агентства Ansa, взрыв произошел возле почтового отделения на улице Авентино в центральной части итальянской столицы.
|Фото Franz Benvenuti
На месте работают пожарные и взрывотехники, место происшествия оцепила полиция.
По предварительной информации, поврежден по меньшей мере один автомобиль. Данных о жертвах или раненых пока нет.
По данным следствия, взорвалось устройство, которое кто-то заложил между двумя машинами, припаркованными на стоянке возле почтового отделения.