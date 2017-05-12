Климкин подтвердил, что для новых безвизов потребуются переговоры

Пятница, 12 мая 2017, 13:35

После решения Совета ЕС для украинцев открывается безвизовый режим с европейскими государствами, но Киев надеется на успех переговоров о безвизе также с другими государствами.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в пятницу на брифинге в МИД.

"У нас сейчас есть 52 страны, с которыми действует безвизовый режим", - заявил он.

Климкин подчеркнул, что решение Совета ЕС открывает для граждан Украины страны Шенгена и ряд других стран Европы.

Также, по его словам, по результатам переговоров может быть открыт безвиз с рядом других стран.

"Мы ведем переговоры с 27 странами по безвизовому режиму и с 11 странами об облегчении (визового режима). Есть надежда на завершение определенных переговоров в ближайшие недели и месяцы", - подчеркнул он.

"Есть шанс в ближайшем будущем открыть более 100 стран для украинцев", - считает министр.

Как сообщала "Европейская правда", ранее Порошенко сделал заявление об "автоматической отмене виз в страны Америки и Азии", однако эти данные оказались некорректными.