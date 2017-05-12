Климкин подтвердил, что для новых безвизов потребуются переговоры

После решения Совета ЕС для украинцев открывается безвизовый режим с европейскими государствами, но Киев надеется на успех переговоров о безвизе также с другими государствами.
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в пятницу на брифинге в МИД.
"У нас сейчас есть 52 страны, с которыми действует безвизовый режим", - заявил он.
Климкин подчеркнул, что решение Совета ЕС открывает для граждан Украины страны Шенгена и ряд других стран Европы.
Также, по его словам, по результатам переговоров может быть открыт безвиз с рядом других стран.
"Мы ведем переговоры с 27 странами по безвизовому режиму и с 11 странами об облегчении (визового режима). Есть надежда на завершение определенных переговоров в ближайшие недели и месяцы", - подчеркнул он.
"Есть шанс в ближайшем будущем открыть более 100 стран для украинцев", - считает министр.
Как сообщала "Европейская правда", ранее Порошенко сделал заявление об "автоматической отмене виз в страны Америки и Азии", однако эти данные оказались некорректными.