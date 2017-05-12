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США готовы приобщаться к тому, чтобы заставить РФ выполнять Минск - Климкин




Климкин считает, что встреча Трампа и Порошенко состоится в ближайшем будущем

Пятница, 12 мая 2017, 13:57
Версия для печати Комментарии

МИД работает над встречей президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа, она может состояться в ближайшем будущем.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин на брифинге в МИД в пятницу.

По его словам, лишена логики мысль о том, что если Трамп сначала встретится с президентом РФ, а затем с украинским президентом, то на такой встрече договорятся о чем-то, к чему потом заставят Украину.

"То, что обсуждается между США и Россией, имеет другой порядок дня, логику и характер", - сказал министр.

"Над встречей (Порошенко и Трампа) мы работаем, она состоится в ближайшем будущем", - заявил Климкин.

Одним из элементов подготовки этой встречи, по его словам, является то, каким образом США будут приобщаться к давлению на РФ с целью заставить ее выполнять Минские соглашения.

Как известно, встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина состоится летом на саммите Большой двадцатки.

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