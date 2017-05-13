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Глава МИД Британии предположил, что РФ попытается вмешаться в выборы в стране

Суббота, 13 мая 2017, 13:55
Версия для печати Комментарии

Существует "реальная возможность" того, что Россия попытается вмешаться в выборы в Великобритании в следующем месяце.

Об этом заявил глава МИД Британии Борис Джонсон в интервью The Telegraph.

По его словам, президент России Владимир Путин "обрадовался бы", если бы на выборах 8 июня победила Лейбористская партия Джереми Корбина.

"Мы конечно же думаем о том, что он сделал в Америке, во Франции, то, на что он способен в западнобалканских странах, поэтому мы должны быть бдительными", - сказал Джонсон, намекая на причастность российского президента к вмешательству в выборы в США и атаки на штаб Эммануэля Макрона.

По его словам, Путин хотел бы "подорвать доверие к демократии в целом и дискредитировать демократический процесс".

"Путин действительно обрадовался бы ослаблению обороны Британии, снижению активности ее внешней политики, в нашем відособленню от США – это бы стало водой на его мельницу, именно тем, чего он хочет" - заявил глава МИД Британии.

По мнению Джонсона, такой ход событий возможен в случае победы лейбористов на выборах.

Как известно, внеочередные выборы в Великобритании состоятся 8 июня.

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