Украина получила от ЕС 10 млн евро на реформу госуправления

Суббота, 13 мая 2017, 16:30

Европейский союз принял решение о выплате первого транша в рамках программы ЕС "Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине" в размере 10 млн евро.

Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

"Европейские партнеры отметили, что высоко ценят усилия правительства по реформированию государственного управления и отмечают наличие политической воли к внедрению этих изменений", - говорится в сообщении.

"Поддержка наших европейских партнеров – это подтверждение того, что мы на правильном пути относительно изменений в системе государственного управления. Имеем успешно внедрить одну из самых важных для Украины реформ.", - заявил министр Кабинета министров Александр Саенко.

Как известно, 19 декабря прошлого года было подписано соглашение между Европейской комиссией и правительством Украины, которым предусмотрено, за счет бюджетной поддержки Европейского Союза, выполнение программы, направленной на помощь Украине в реализации Стратегии реформирования государственного управления на 2016-2020 годы.

Общий объем бюджетной поддержки со стороны ЕС для реализации программы составляет 104 млн евро.