КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты

Воскресенье, 14 мая 2017, 09:59

Северная Корея осуществила еще один тестовый запуск баллистической ракеты через несколько дней после вступления в должность нового президента в Южной Корее.

Об этом сообщает BBC.

Ракета была запущена недалеко от северо-западного района Кусон. Пролетев сотни миль, ракета упала в Японском море.

Тихоокеанское командование США подтвердило факт запуска ракеты со стороны КНДР и отметило, что выпущенная ракета не была межконтинентальной и не угрожала США.

Сообщается, что характер запуска до сих пор не определено, однако эксперты говорят, что последний тест показал больший диапазон, чем предыдущие тесты.

По словам японского министра обороны, ракета упала на расстоянии примерно 400 км от восточного побережья Северной Кореи. В Японии предполагают, что это мог быть запуск нового типа ракеты.

BBC отмечает, что такие действия имеют непосредственное давление на президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который агитировал за более эффективное взаимодействие с КНДР.

После проведения экстренного заседания совета безопасности, Мун назвал последний запуск ракеты "провокацией".

"Президент сказал, что пока Южная Корея остается открытой для диалога с Северной Кореей, и это возможно только тогда, когда Север продемонстрирует изменении своей позиции", - заявил пресс-секретарь президента Южной Кореи.

Напомним, в конце апреле Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты.

Запуск оказался неудачным, ракета, очевидно, взорвалась через несколько секунд после взлета. Американские военные также подтвердили информацию о запуске и заявили, что ракета не покидала территории Северной Кореи.