Европол назвал хакерскую атаку на сто стран беспрецедентной

Воскресенье, 14 мая 2017, 13:31

Европол назвал беспрецедентной хакерскую атаку на десятки тысяч компьютеров по всему миру.

Об этом говорится в официальном заявлении Европола.

"Европейский Центр борьбы с киберпреступностью (ЕС3) Европола тесно сотрудничает с подразделениями по борьбе с киберпреступностью и ключевыми партнерами стран, которые были подвергнуты хакерским атакам, для снижения угрозы и помощи тем, кто пострадал", - говорится в заявлении.

В Европоле заявили, что недавняя атака является беспрецедентной и требует комплексного международного расследования для выявления виновных.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что масштабная вирусная атака, которая накануне поразила десятки тысяч компьютеров по всему миру, была совершена кибергруппировкой с возможными связями с Россией.

Как сообщает Bloomberg, от вирусной атаки накануне пострадали более 75 тысяч компьютеров в 99 странах мира.

В Британии в больнице даже не могли принимать пациентов, которые нуждались в неотложной помощи.

Вирус WannaCry также атаковал компьютеры в Украине и России.

Вирус заражает компьютер, шифруя все сохраненные на нем данные. При этом злоумышленники обещают раскодировать файлы после получения выкупа.