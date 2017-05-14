Найти
АКТУАЛЬНО

Макрон официально стал президентом Франции

Ракета КНДР упала на расстоянии 100 км от России - СМИ

В Греции поезд врезался в жилой дом, 4 человека погибли

КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты

Украина получила от ЕС 10 млн евро на реформу госуправления

В Турции в ДТП попал автобус с туристами, погибли 20 человек




Европол назвал хакерскую атаку на сто стран беспрецедентной

Воскресенье, 14 мая 2017, 13:31
Версия для печати Комментарии

Европол назвал беспрецедентной хакерскую атаку на десятки тысяч компьютеров по всему миру.

Об этом говорится в официальном заявлении Европола.

"Европейский Центр борьбы с киберпреступностью (ЕС3) Европола тесно сотрудничает с подразделениями по борьбе с киберпреступностью и ключевыми партнерами стран, которые были подвергнуты хакерским атакам, для снижения угрозы и помощи тем, кто пострадал", - говорится в заявлении.

В Европоле заявили, что недавняя атака является беспрецедентной и требует комплексного международного расследования для выявления виновных.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что масштабная вирусная атака, которая накануне поразила десятки тысяч компьютеров по всему миру, была совершена кибергруппировкой с возможными связями с Россией.

Как сообщает Bloomberg, от вирусной атаки накануне пострадали более 75 тысяч компьютеров в 99 странах мира.

В Британии в больнице даже не могли принимать пациентов, которые нуждались в неотложной помощи.

Вирус WannaCry также атаковал компьютеры в Украине и России.

Вирус заражает компьютер, шифруя все сохраненные на нем данные. При этом злоумышленники обещают раскодировать файлы после получения выкупа.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:02
Климпуш-Цинцадзе: парламентские выборы во Франции не мешают работе "нормандской четверки"
14:45
Украинцев нет среди пострадавших в результате аварии поезда в Греции – МИД
14:34
ЕС будет поддерживать Украину на пути к евроинтеграции – посол
14:18
Во Франции из музея похитили корону XIX века стоимостью миллион евро
13:46
В Боснии и Герцеговине разбился легкомоторный самолет, 5 погибших
13:31
Европол назвал хакерскую атаку на сто стран беспрецедентной
12:47
ЕС снял запрет на экспорт птицы из большинства регионов Украины
12:33
Обновлено
Макрон официально стал президентом Франции
11:54
Ракета КНДР упала на расстоянии 100 км от России - СМИ
11:21
США призвали к ужесточению санкций против КНДР из-за запуска ракеты
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Клэр Демесмей, Юлия Хаманн, IPG

Вопреки ЕС: почему проевропейская позиция не помогла Макрону на выборах

Во Франции неудовлетворенность ЕС достигла высокого уровня: свыше четверти французов сегодня придерживаются мнения, что членство в ЕС приносит больше минусов, чем плюсов... Нужно ли олицетворять разрыв с Европой, чтобы стать президентом Франции в 2017 году?

Юлия Курнышова, для Европейской правды

Президент-миротворец: удастся ли новому главе Кореи удержать полуостров от войны

Президентские выборы в Южной Корее прошли на фоне двух кризисов. Первый, политический, привел к импичменту предыдущего президента. Но куда более важен международный кризис, спровоцированный ядерными испытаниями КНДР.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  