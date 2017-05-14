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3 млн 300 тысяч украинцев получили биометрические паспорта - Порошенко

Воскресенье, 14 мая 2017, 15:15
Версия для печати Комментарии

На данный момент более трех миллионов украинцев получили биометрические паспорта для выезда за границу.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Более 3 миллионов 300 тысяч получили биометрические паспорта", - завил он, выразив уверенность, что есть также значительная часть украинцев, имеющих действующие открытые шенгенские визы в паспортах без биометрического чипа.

"В 2016 году украинцы более 16 миллионов раз пересекали границу с ЕС... Они теперь не будут иметь нужды стоять в очередях в посольствах", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, в Государственной миграционной службе Украины сообщили, что по состоянию на 19 апреля было оформлено свыше 3,2 млн биометрических загранпаспортов, а к концу 2017 года ожидается оформление еще 2 млн.

Как сообщалось, 11 мая Евросоюз завершил принятие безвизового режима для Украины.

О том, как именно будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Ответы на вопросы читателей".

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