Порошенко: осенью станет ясно, как мы будем сближаться с ЕС и НАТО

Воскресенье, 14 мая 2017, 15:25

Президент Украины Петр Порошенко обещает обнародовать детали дальнейшего сближения Украины и европейских структур в начале сентября.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию неизменен", - подчеркнул он.

"Детали (интеграции) хочу обосновать в сентябре в послании к Верховной раде", - подчеркнул президент.

Стоит отметить, что законом "Об основах внутренней и внешней политики" в настоящее время не предусмотрена цель вступления в НАТО, зато предусмотрено "углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью достижения критериев, необходимых для приобретения членства в этой организации".

Как известно, в начале февраля Петр Порошенко заявил, что намерен провести в стране референдум, на который будет вынесен вопрос о вступлении в НАТО.