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От глобальной кибератаки пострадали более 100 тыс. организаций в 150 странах - Европол

Воскресенье, 14 мая 2017, 15:47
Версия для печати Комментарии

Жертвами масштабной хакерские атаки, которая произошла 12 мая, стали более 100 тысяч организаций в 150 государствах.

Об этом в интервью ITV заявил директор Европола Роб Уэйнрайт.

По данным Европола, кибератака, которая повлияла на 45 участков в национальных службах здравоохранения, была частью глобального инцидента, который нанес ущерб более 100 тысяч организаций в 150 странах.

"Мы были загнаны в угол на некоторое время, потому что сектор здравоохранения во многих странах был особенно уязвим. Они обрабатывают много конфиденциальных данных, очень часто на устаревших системах", - сказал он.

Напомним, Европол назвал беспрецедентной хакерскую атаку на десятки тысяч компьютеров по всему миру.

Ранее СМИ сообщали, что масштабная вирусная атака, которая накануне поразила десятки тысяч компьютеров по всему миру, была совершена кибергруппировкой с возможными связями с Россией.

Как сообщает Bloomberg, от вирусной атаки накануне пострадали более 75 тысяч компьютеров в 99 странах мира.

В Британии в больнице даже не могли принимать пациентов, которые нуждались в неотложной помощи.

Вирус WannaCry также атаковал компьютеры в Украине и России.

Вирус заражает компьютер, шифруя все сохраненные на нем данные. При этом злоумышленники обещают раскодировать файлы после получения выкупа.

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